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Грынив уходит с должности руководителя фракции БПП – Березенко

24.03.2017 07:50
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Грынив уходит с должности руководителя фракции БПП – Березенко

Грынив принял решение покинуть должность руководителя фракции и сделал соответствующее заявление

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенка" Игорь Грынив проинформировал в среду членов своей фракции о решении покинуть занимаемую им должность, сообщил замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

"Игорь Грынив принял решение покинуть должность руководителя фракции, и он сделал соответствующее заявление в нашей внутренней среде, это произошло сегодня", – заявил Березенко в эфире одного из телеканалов в четверг вечером.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: политика, Донбасс, БПП Солидарность
 
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