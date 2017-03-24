Грынив уходит с должности руководителя фракции БПП – Березенко

24.03.2017 07:50

Грынив принял решение покинуть должность руководителя фракции и сделал соответствующее заявление

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенка" Игорь Грынив проинформировал в среду членов своей фракции о решении покинуть занимаемую им должность, сообщил замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

"Игорь Грынив принял решение покинуть должность руководителя фракции, и он сделал соответствующее заявление в нашей внутренней среде, это произошло сегодня", – заявил Березенко в эфире одного из телеканалов в четверг вечером.

Источник: http://www.segodnya.ua