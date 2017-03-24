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Кабмин вернул «мигалки» для служебных авто: разница только в цвете
Кабинет министров расширил перечень транспортных средств, которые могут использовать специальные звуковые и световые сигнальные устройства.
Об этом говорится в постановлении № 176 от 22 марта, обнародованном на Правительственном портале, передает УНИАН.
Согласно документу, проблесковые маячки синего цвета разрешено использовать, в частности, автомобилям Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной пограничной службы.
"Специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего цвета могут устанавливаться при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом Министерства внутренних дел с соблюдением установленных Министерством внутренних дел требований, исключительно на транспортных средствах, используемых для передвижения лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, на транспортных средствах, которые используются Министерством внутренних дел, Национальной полицией, подразделениями безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах, Национальной гвардией, налоговой милицией, Службой безопасности, Главным управлением и подразделениями правительственной фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации, военизированными формированиями, учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальным антикоррупционным бюро, Государственным бюро расследований, Управлением государственной охраны, Государственной пограничной службой, подразделениями Государственной специальной службы транспорта, уполномоченными на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах национальной транспортной системы Украины, Государственной службой по безопасности на транспорте, бригадами экстренной (скорой) медицинской помощи, Оперативно-спасательной службой гражданской защиты, службой инкассации и перевозки ценностей Национального банка и банков Украины, подразделением ведомственной охраны Национального банка для выполнения оперативных задач", - говорится в документе.
В свою очередь специальные световые сигнальные устройства красного цвета могут устанавливаться, как и раньше, только на транспортных средствах полиции.
Красные и синие "мигалки" правительство разрешило как полицейским, так и автомобилям Управления государственной охраны при сопровождении лиц, которых УГО охраняет, и на автомобилях лиц, которые охраняются.
"Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного, зеленого цветов могут устанавливаться как дополнительное оборудование исключительно на транспортных средствах соответствующих подразделений Национальной полиции и Управления государственной охраны, осуществляющих сопровождение лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, или на транспортных средствах, используемых для передвижения таких лиц", - говорится в документе
Как известно, ранее перечень субъектов, имеющих право на установку спецсигналов, определялся указом президента Украины от 30 марта 2005 года № 567. Там, в частности, не было предусмотрено права на установление красных и зеленых спецсигналов на автомобили охраняемых лиц, только для автомобилей сопровождения из УДО.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, авто, Кабмин
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