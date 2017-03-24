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Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»
Міський голова Києва Віталій Кличко видав доручення своїм замісникам та очільникам комунальних служб, які опікуються підготовкою столиці до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» , аби основні об’єкти майбутнього заходу були готові до 1 травня, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це Кличко наголосив, виїхавши на інспекцію основних київських локацій. Міський голова зазначив, що необхідно, аби всі туристи та фанати Євробачення, яких вже скоро зустріне Київ, мали всі комфортні умови. Першим завданням для київських служб залишається приведення до ладу дорожніх покрівель поблизу Міжнародного виставкового центру, де і відбудуться головні шоу пісенного конкурсу. Також невирішеною залишається проблема навколишніх недобудов біля МВЦ, які, за словами Кличка, планується закрити банерами, щоб ті не спотворювали загальний вигляд вулиць.
Нагадаємо, раніше столична влада заявляла, що до «Євробачення» почне працювати річковий транспорт, яким буде сполучатись два береги Дніпра. Один з тимчасових причалів буде облаштовано біля МВЦ. Також заплановано ремонтні роботи та встановлення скульптур на Поштовій площі.
Теги: Донбасс, Евровидение, Кличко, столица
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