Кто и зачем убил Дениса Вороненкова

24.03.2017 16:07

Без содействия российских спецслужб убийство Вороненкова вряд ли было бы возможным. Об этом на страницах НВ пишет политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

«В Киеве убили бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Главная версия, которая сейчас приходит в голову очень многим – то, что это явная месть, к которой причастны либо российские спецслужбы, что очень вероятно, либо представители пророссийских организаций, возможно, подпольно действующих в Киеве. Без содействия российских спецслужб последние вряд ли смогли это сделать. Я не думаю, что у других организаций были какие-то мотивы делать нечто подобное. Понятно, что многим не нравилось такое быстрое получение гражданства Вороненковым, но он не вызывал настолько негативную эмоциональную реакцию тех же националистов или украинских праворадикалов. А вот версия участия российских радикалов или власти – вполне правдоподобна», - отмечает эксперт.

«Может ли повлиять это на противников Путина в самой России – не факт. Если что и могло повлиять на их поведение и риторику, так это было убийство Немцова. Проблема в том, что известный бывший российский политик убит в центре Киева. Это говорит о многом. В первую очередь о том, что российские спецслужбы достаточно активно могут действовать в столице Украины. Что наводит на неприятные размышления», - добавляет политолог.

По словам Фесенко, одна из наиболее вероятных версий связана с тем, что российские спецслужбы и власти не хотят, чтобы на очном процессе против Виктора Януковича выступил свидетель с российской стороны.

«Ведь если он давал показания украинским правоохранителям – то и должен был выступить на процессе. Бывший депутат Госдумы – это достаточно серьезно. Возможно, убрали его именно поэтому. Я не стал бы обвинять наши спецслужбы. У нас и до этого, довольно давно – и при Ющенко, и при Януковиче, и тем более сейчас – наблюдается такая полухаотичность политической жизни. Бардак для нас – почти норма. Если спецслужбы захотят кого-то убрать, они это могут сделать. Но этот инцидент должен усилить внимание и бдительность наших спецслужб, в том числе в столице Украины», - пишет аналитик.

«Сейчас многие обсуждают теракт в Лондоне. И почти все серьезные, объективные журналисты говорят: уберечься от таких терактов невозможно, особенно когда действует либо одиночка, либо профессиональная спецгруппа. Но это не означает, что не нужно ничего делать. Полагаю, абсолютно правильно, что у нас усиливается спецрежим при проведении массовых мероприятий: в частности, проверяют с помощью рамок, есть ли оружие или взрывчатка. Это абсолютно правильно и произошедший сегодня инцидент – лишнее тому свидетельство. Но полной гарантии нет. И если это действовали профессионалы, то будет очень непросто найти заказчиков, тем более при нынешнем состоянии полиции», - добавляет Владимир Фесенко.

Источник: http://from-ua.com