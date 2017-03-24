Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Закарпатье массово госпитализируют детей

24.03.2017 07:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Закарпатье массово госпитализируют детей

Школьников одного из учебных заведений в Закарпатской области срочно госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

Как пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу облглавуправление Национальной полиции, с инфекцией в больницу были доставлены 13 детей.

Сейчас пострадавшие находятся в инфекционной больнице Хустского района.

Согласно данным полиции, пищевое отравление получили семь школьников в возрасте 7 лет и пятеро 10-летних. Также пострадал и ребенок, которому исполнилось 12 лет.

По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители подозревают, что в школе были нарушены санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В данный момент проводится осмотр в помещениях учебного заведения, где учились потерпевшие. Также проводятся допросы всех возможных причастных к происшествию.

Напомним, на Волыни произошло массовое отравление детей в школе после урока химии.



Теги: Донбасс, дети, Закарпатье, госпитализация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх