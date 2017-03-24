На Закарпатье массово госпитализируют детей

24.03.2017 07:20

Школьников одного из учебных заведений в Закарпатской области срочно госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

Как пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу облглавуправление Национальной полиции, с инфекцией в больницу были доставлены 13 детей.

Сейчас пострадавшие находятся в инфекционной больнице Хустского района.

Согласно данным полиции, пищевое отравление получили семь школьников в возрасте 7 лет и пятеро 10-летних. Также пострадал и ребенок, которому исполнилось 12 лет.

По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители подозревают, что в школе были нарушены санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В данный момент проводится осмотр в помещениях учебного заведения, где учились потерпевшие. Также проводятся допросы всех возможных причастных к происшествию.

Напомним, на Волыни произошло массовое отравление детей в школе после урока химии.