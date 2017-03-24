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На Закарпатье массово госпитализируют детей
Школьников одного из учебных заведений в Закарпатской области срочно госпитализировали с подозрением на пищевое отравление
Как пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу облглавуправление Национальной полиции, с инфекцией в больницу были доставлены 13 детей.
Сейчас пострадавшие находятся в инфекционной больнице Хустского района.
Согласно данным полиции, пищевое отравление получили семь школьников в возрасте 7 лет и пятеро 10-летних. Также пострадал и ребенок, которому исполнилось 12 лет.
По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители подозревают, что в школе были нарушены санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
В данный момент проводится осмотр в помещениях учебного заведения, где учились потерпевшие. Также проводятся допросы всех возможных причастных к происшествию.
Напомним, на Волыни произошло массовое отравление детей в школе после урока химии.
Теги: Донбасс, дети, Закарпатье, госпитализация
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