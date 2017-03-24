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Остановка метро: кто должен уйти в отставку
В блокировании счетов КП "Киевский метрополитен" виновен мэр города Виталий Кличко. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по вопросам транспорта Виктор Медведь.
«В блокировании счетов "Киевского метрополитена" виновен мэр столицы Виталий Кличко, ведь метрополитен купил вагоны и за них не рассчитался. В итоге в судебном порядке взыскали данные денежные средства. А так как метрополитен не оплатил покупку, ему согласно действующему законодательству, заблокировали счета. То есть, по факту произвели их арест. Ведь Кличко нельзя было допускать данную ситуацию. Ведь данный долг можно было реструктуризировать. А юридическая не образованность мера города привела к таким негативным последствиям»,- сказал В. Медведь.
По его словам, сейчас главная задача КГГА состоит в том, чтобы найти деньги и рассчитаться с компанией “Укррослизинг”, у которой были куплены вагоны.
«Паника Кличко здесь абсолютно не обоснована. Если он не согласен с судебным решением, то он должен был его обжаловать. То, что мэр обратился в СНБО и Верховную Раду, говорит о его непрофессионализме. Ведь у нас есть юридические процедуры и закон, которые нужно выполнять, а он идет совсем в другом направлении, что говорит о необразованности мэра»,- уточнил В. Медведь.
По словам эксперта, если дойдет до того, что «Киевгорэнерго» отключит подземку от электроэнергии и остановится движение поездов метро, то мэра нужно будет отправить в отставку, потому что это преступная халатность.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, метро, отставка
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