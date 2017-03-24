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Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко

24.03.2017 17:15
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Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко

Народный депутат фракции «Народный фронт» Юрий Береза подготовил депутатское обращение на имя президента Украины Петра Порошенко об увольнении начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Как передает replyua.net, об этом народный депутат Юрий Береза сообщил в комментарии «Громадському радио».

По словам Юрия Березы, дело в том, что согласно должностных обязанностей начальник Генерального штаба ВСУ отвечает за пожарную безопасность. Нардеп подчеркнул, что в Украине уже произошла целая череда негативных событий за которые несет ответственность Виктор Муженко. 

«После тех событий, которые были в декабре прошлого года, нападений на склады, я обращался к начальнику Генерального штаба о том, чтобы провести проверку, обеспечить недоступность и неприкосновенность складов. Просили его сделать все, чтобы исключить подрыв максимального количества боеприпасов оттянуть те составы, которые находятся недалеко от линии соприкосновения, ведь у нас идет самая настоящая война с Россией. Теперь нужно мужественно признать свою вину и начать отвечать...», - сказал Береза. 



Теги: политика, Донбасс, диверсия
 
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