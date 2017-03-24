Порошенко и Лукашенко договорились активизировать политический диалог на всех уровнях

24.03.2017 07:05

Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

"Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.

Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси.

Источник: http://www.segodnya.ua