Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко и Лукашенко договорились активизировать политический диалог на всех уровнях

24.03.2017 07:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко и Лукашенко договорились активизировать политический диалог на всех уровнях

Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

"Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.

Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: политика, Беларусь, Порошенко, Лукашенко, диалог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх