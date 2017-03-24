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Порошенко утвердил секретную программу развития ВСУ до 2020 года
До 2020 года основные усилия будут направлены на достижение полной взаимосовместимости подразделений Вооруженных сил Украины с силами НАТО, пишет Хвиля.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года «О Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года» «Утвердить Государственную программу развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года (прилагается, секретно)», — говорится в указе президента.
Указом также отменяются указы президента от 2 сентября 2013 года «О Государственной комплексной программе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года» и от 28 апреля 2014 года «О мерах по повышению эффективности планирования в секторе безопасности и обороны».
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возлагается на секретаря СНБО (Александра Турчинова).
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, развитие, ВСУ, Порошенко
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