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Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина
Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что вполне предсказуемо, что из убийства Дениса Вороненкова российские СМИ сделали целый «спектакль», в котором показали Украину, как дикарку, которая убийством Вороненкова решила отомстить России, правда не уточняется за, что именно отомстить. По словам Виталия Портникова, экс-коллегам из РФ хочется сказать, что они глубоко ошибаются, называя убийство Вороненкова «украинским заказом».
Журналист подчеркивает, что в истории уже произошел подобный случай убийства. «После того как 20 августа 1940 года Рамон Меркадер ликвидировал Льва Троцкого, советские репортеры также писали что-то вроде того, что «злейший враг ленинизма» был убит после раздоров в стане своих последователей», – написал Портников.
По его словам, Путин один в один решил использовать заповеди своего учителя Сталина. Киллер, который ликвидировал Вороненкова, имел в кармане «корочку» участника АТО, тем самым один в один повторяя «одинокого мстителя» Меркадера. Путин попытался продумать каждую мелочь, чтобы ни у кого не было сомнений, что это чисто «украинское убийство» и все бы было так, как задумал хозяин Кремля, если бы не одно, но – уроки истории, как в Украине, так и в Европе помнят. «После убийства Троцкого никто не сомневался, что это дело рук Сталина, так и сейчас никто не сомневается, что убийство Вороненкова – дело рук Путина», – подытожил журналист.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, убийство
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