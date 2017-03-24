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Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения

24.03.2017 18:24
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Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения

Председатель Харьковской Госадминистрации Юлия Светличная рассказала о масштабах разрушения, которые наступили в результате пожара на складе с боеприпасами в городеБалаклея Харьковской области

Как пишет Politeka, об этом Светличная сообщила в ходе брифинга.

«На сегодня мы посчитали уже 23 объекты в разной степени повреждения. Проводится (работа по подсчету, — ред.), объекты, безусловно, будут добавляться и степень повреждения будет разной», — сказала Светличная.

Сообщается, что данные разрушения были зафиксированы в жилищной и социальной сфере.

Как писала Politeka, пожар на складе боеприпасов в городе Балаклее Харьковской области потушили.

Харьковский журналист Леонид Мачулин рассказал, как власть обманывает обществе в отношении взрывов на складах с боеприпасами в городе Балаклея на Харьковщине.



Теги: Донбасс, Балаклея, пожар
 
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