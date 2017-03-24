Рада исправила свою ошибку и обрадовала получателей дивидендов

24.03.2017 21:30

Верховная Рада Украины снизила ставку налога на доходы физических лиц по дивидендам вдвое – до 9% с 18% (последняя является общей ставкой подоходного налога).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За соответствующий закон на заседании парламента проголосовали 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Таким образом Верховная Рада исправила техническую ошибку, допущенную 21 декабря 2016 года при голосовании по поправкам в Налоговый кодекс.

Источник: http://from-ua.com