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Рада приняла важное решение по е-декларированию

24.03.2017 14:26
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Рада приняла важное решение по е-декларированию

Стало известно, что Верховная Рада не смогла отменить результаты голосования за изменения касательно подачи электронных деклараций

Как передает Politeka, голосование касалось изменения в е-декларирования, которым военных освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

За отмену результов голосования проголосовало всего 46 народных депутатов. Напомним, что для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

Егор Соболев, один из авторов проекта постановления отмечает, что в закон «О внесении изменений» к е-декларированию было внесено слишком много правок, что в результате сделало закон «крайне неоднозначным».

В частности, этот закон обязывает общественные организации подавать электронные наравне с чиновниками.

«Мы с вами вчера принимали закон, который под прикрытием необходимости освободить от представления деклараций военнослужащих, во-первых, обязал много общественных организаций и всех, кто с ними работает, подавать декларации, во-вторых, содержит прямые противоречия в своих нормах, которые мешают ввести его в действие», — пояснил он.

Напомним, 22 марта Раде рекомендовали принять поправки нардепа Татьяны Черновол к закону о е-декларировании.



Теги: Донбасс, решение, Верховная Рада, е-декларации
 
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