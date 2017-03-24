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РосСМИ назвали имя килллера Вороненкова

24.03.2017 10:57
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РосСМИ назвали имя килллера Вороненкова

В российских СМИ назвали имя человека, который убил бывшего депутата Госдумы РФ ДенисаВороненкова

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на «Лайф».

Издание, ссылаясь на свой источник, пишет, что Вороненкова убил Павел Паршов, которому было 28 лет.

Напомним, что 23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Согласно предварительным данным полиции, убийство было политическим и заказным.

Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам тоже получил ранения. Позже стало известно, что киллер Вороненкова скончался в больнице.

Позже российские адвокаты озвучили первые версии убийства Дениса Вороненкова.



Теги: политика, Донбасс, убийство, киллер
 
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