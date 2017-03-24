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СБУ поставило точку в решении о въезде Самойловой
24.03.2017 14:55
В СБУ дали окончательный ответ на решение по запрету въезда российской певицы ЮлииСамойловой на Евровидение в Киев
Как сообщает Politeka, об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
Он отметил, что нет оснований для пересмотра решения о запрете на въезд.
«Мы свое слово сказали. Мы сделали то, что должны были сделать. Конечно, сейчас это решение пытаются раскручивать российские пропагандисты», — добавил Тандит.
СБУшник сообщил, что решение по запрету въезда Самойловой было принято в рамках украинского законодательства.
«Мы будем делать все, чтобы мероприятия в Киеве состоялись (Евровидение) и были безопасными», — подытожил он.
Ранее Politeka сообщала, что в Украине жестко ответили на просьбу онлайн трансляции Самойловой.
Теги: Донбасс, Евровидение, СБУ
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