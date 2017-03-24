СБУ поставило точку в решении о въезде Самойловой

24.03.2017 14:55

В СБУ дали окончательный ответ на решение по запрету въезда российской певицы ЮлииСамойловой на Евровидение в Киев

Как сообщает Politeka, об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он отметил, что нет оснований для пересмотра решения о запрете на въезд.

«Мы свое слово сказали. Мы сделали то, что должны были сделать. Конечно, сейчас это решение пытаются раскручивать российские пропагандисты», — добавил Тандит.

СБУшник сообщил, что решение по запрету въезда Самойловой было принято в рамках украинского законодательства.

«Мы будем делать все, чтобы мероприятия в Киеве состоялись (Евровидение) и были безопасными», — подытожил он.

Ранее Politeka сообщала, что в Украине жестко ответили на просьбу онлайн трансляции Самойловой.