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Шуфрич: Конкурс Евровидение будет полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, внесенного народным депутатом Украины от Оппозиционного блока Нестором Шуфричем, «Об обращении в Службу безопасности Украины относительно отмены решения о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года». Об этом сообщает пресс-служба Нестора Шуфрича.
Как известно, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой на основании полученных СБУ данных о нарушении Самойловой законодательства Украины.
«Европейский союз радиовещания и телевидения» EBU в своем официальном заявлении выразил глубокое разочарование решением Украины о запрете въезда российской участнице конкурса Евровидение Юлии Самойловой: «Мы должны уважать местные законы принимающей страны, но мы глубоко разочарованы в этом решении. Оно идет вразрез как с духом Конкурса, так и с понятием инклюзивности, которая лежит в основе его ценностей. Мы будем продолжать диалог с украинской властью с целью обеспечения того, чтобы все артисты смогли выступить на 62-м конкурсе «Евровидение» в Киеве», — процитировал Н. Шуфрич в пояснительной записке мнение организаторов песенного конкурса.
Народный депутат также напомнил, что Россия 20 раз участвовала в конкурсе «Евровидение», а в 2008 году заняла первое место.
«Лучшие выступления были также в 2000, 2006, 2012 и 2015 годах, когда представители России занимали вторые места, а в 2003, 2007 и 2016 годах представители России занимали третьи места. Россия всегда выходила в финал конкурса, — говорится в пояснительной записке. — Так ввиду вышеизложенного и учитывая важность такого международного события, как «Евровидение», а также ввиду того, что конкурс может быть полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран и принимая во внимание великодушие и гостеприимство украинского народа, считаем правильным и естественным шагом в отношениях украинского и российского народов обеспечить возможность участия в «Евровидении-2017», который пройдет в Украине, представителя Российской Федерации певицы Юлии Самойловой», — отметил Нестор Шуфрич.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Евровидение, конкурс
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