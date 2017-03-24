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Силовики собираются тушить пожар возле Балаклеи – взрывов становится меньше

24.03.2017 09:20
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Силовики собираются тушить пожар возле Балаклеи – взрывов становится меньше

Сегодня ночью из Харьковской области пришла информация о том, что взрывы возле Балаклеи стали стихать, и сотрудники силовых структур в ближайшее время планируют выехать на место, чтобы приступить к тушению пожара. 

Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, накануне вечером интенсивность взрывов начала сокращаться, некоторые жители уже вернулись в свои дома после эвакуации. Однако жители нескольких близлежащих сел уже заявили о том, что о них никто не вспомнил и даже ничего не стал объяснять – им пришлось эвакуироваться самостоятельно, многие люди сами убегали в соседние поселки. Накануне вечером в самой Балаклее было относительно спокойно – взрывы стали уже не такими интенсивными, но люди не спешат выходить на улицу или возвращаться в дома. Сейчас на улицах гражданских не видно – повсюду спецтехника и военные, также можно увидеть автобусы, предназначенные для эвакуации. 

Эти автобусы стоят на всякий случай – некоторые жильцы сознательно отказались от эвакуации. Колонна пожарных машин уже направилась в сторону складов с боеприпасами, однако неизвестно, когда силовики смогут приступить к тушению пожара – по оценкам экспертов, взрывы могут продолжаться 5-7 дней. 



Теги: Донбасс, Балаклея, пожар, взрыв
 
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