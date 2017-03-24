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Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова
Стало известно, когда российские спецслужбы завербовали убийцу экс-депутат Госдумы РФДениса Вороненкова Павла Першова
Как пишет Politeka, об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Источник также сообщает, что у Першова в РФ осталась жена и дочь.
«Его гражданская жена с ребенком до сих пор проживают в России», — сказал собеседник.
В Украину убийца попал с территории Беларуси пешком, через наземный переход Новые Ярыловичи, зимой 2015 года — предъявив паспорт гражданина Украины, серия и номер которого свидетельствуют о том, что он получал его в ОРДЛО.
По мнению собеседника, Першова завербовали российские спецслужбы в конце 2014 года.
Как писала Politeka, убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов был уволен из Национальной гвардии Украины за невыполнение условий контракта.
По материалам LB.ua.
Теги: политика, Россия, Донбасс, убийство
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