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Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова

24.03.2017 19:23
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Стало известно, когда российские спецслужбы завербовали убийцу экс-депутат Госдумы РФДениса Вороненкова Павла Першова

Как пишет Politeka, об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Источник также сообщает, что у Першова в РФ осталась жена и дочь.

«Его гражданская жена с ребенком до сих пор проживают в России», — сказал собеседник.

В Украину убийца попал с территории Беларуси пешком, через наземный переход Новые Ярыловичи, зимой 2015 года — предъявив паспорт гражданина Украины, серия и номер которого свидетельствуют о том, что он получал его в ОРДЛО.

По мнению собеседника, Першова завербовали российские спецслужбы в конце 2014 года.

Как писала Politeka, убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов был уволен из Национальной гвардии Украины за невыполнение условий контракта.

По материалам LB.ua.



Теги: политика, Россия, Донбасс, убийство
 
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