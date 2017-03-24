Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду

24.03.2017 11:55

Правительство и эксперты все чаще говорят о том, что в ближайшее время может подорожать электоэнергия

А это повлечет за собой повышение тарифов и на воду, передает Politeka.

Дело в том, что в структуре тарифа на холодную воду 25% – стоимость электроэнергии. Еще 38% в структуре тарифа занимают заработные платы, которые также выросли за прошедший год.

НКРЭКУ еще до проблемы с дефицитом угля анонсировала в 2017 году рост тарифов на воду в среднем на 9%. «Киевводоканал» планировал поднять свой тариф на 16,4%.

На данный момент кубометр холодной воды стоит 13,77 грн, после подорожания за куб воды придется платить больше 16 гривен.

Кроме того, от стоимости электроэнергии и холодной воды зависит тариф на горячую воду — больше 60% в его структуре тарифа составляет стоимость газа.

По материалам «Сегодня».