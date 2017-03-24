«Укрпочта» преодолела запрет на перевод денег в РФ

24.03.2017 16:40

«Укрпочта» нашла способ, как отправлять денежные средства в России, не смотря на запрет денежных переводов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В «Укрпочте» отметили, что отправить деньги можно с помощью услуги почтового перевода.

«Почтовые переводы осуществляются через международную финансовую систему Всемирного почтового Союза между объектами почтовой связи (отделениями)», — сказано в сообщении.

Кроме того на «Укрпочте» продолжают принимать и выплачивать международные почтовые переводы как в иностранной, так и в национальной валюте.

«Географическое покрытие и сеть в 11,5 тыс. Отделений позволяют доставить отправление в любую точку страны», — отметил директор Департамента финансового бизнеса Артур Муравицкий.

Ранее Politeka сообщала, что Россия ограничила денежные переводы в Украину.