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Улицы Балаклеи усиленно патрулируют полиция и Нацгвардия, взрывы на военных складах продолжаются. ВИДЕО.
В Балаклее из-за масштабного пожара на военном складе полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим патрулирования.
Как сообщают в Нацполиции, в городе заступили на службу около 600 правоохранителей, которые работают, чтобы не допустить случаев мародерства.
«Правоохранители работают, чтобы не допустить случаев мародерства», — уточняют в полиции и добавляют, что порядок в городе обеспечивают более полутысячи правоохранителей.
К несению службы привлечены около 600 правоохранителей, в частности — 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, обеспечивающих выезд граждан города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город», — отмечают в Нацполиции.
Между тем, согласно информации пресс-службы ГосЧС, на территории военного арсенала в Балаклее по состоянию на утро пятницы, 24 марта, продолжают взрываться боеприпасы.
«Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс. человек. Для них созданы условия обеспечения жизни (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение). Эвакуационные мероприятия продолжаются», — отмечают в ведомстве.
Работа потенциально-опасных объектов приостановлена.
Напомним, в Харьковской области горят склады с боеприпасами. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что на складах находится 138 тыс. тонн боеприпасов, а общая площадь арсенала занимает 368 гектар. Позже Государственной пограничной службой был ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.
По факту взрывов на складах хранения боеприпасов в Балаклее СБУ открыла производство по статье «диверсия». Между тем следствие исключает версию попытки скрыть расхищение боеприпасов как причину пожара на военных складах.
Укрзализныца ограничила маршруты поездов в связи с взрывами в Балаклее.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который побывал на месте чрезвычайной ситуации в Балаклеи, заявил, что пожар на военном арсенале может продлится до семи суток.
Теги: Донбасс, Балаклея, полиция, патруль, нацгвардия
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