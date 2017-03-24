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«Уловки» Трудового кодекса: скрытые камеры и срочные договора
15 марта профильный комитет Верховной Рады собрался и проголосовал за рекомендацию законопроекта об изменениях в Трудовой кодекс для голосования в парламенте, по этому Трудовой кодекс в ближайшее время могут обновить. Что ждать наемным работникам в случае принятия данного проекта в эфире «Громадського радио» рассказала юрист ОО «Трудовые инициативы» Ирина Славинская.
По ее словам, в обновленном Трудовом кодексе есть норма, которая позволяет заключать всем работодателям срочные трудовые договоры. «Когда вы приходите на работу, издается приказ о принятии и начинаете работать, получать заработную плату. В таком случае вы не ограничены каким-либо сроком в выполнении этой работы. Если мы говорим о срочных договорах, то это означает, что при поступлении на работу вы уже знаете, когда закончится срок вашей работы, и вас уволят или продолжат сотрудничество», – отметила Ирина Славинская.
Юрист отмечает, что «уловка» срочных договоров заключается в том, что работник фактически зависит от работодателя, от того, как он к нему относится, не только от профессиональных навыков, но и также от субъективных отношений между работником и работодателем. Также в начале 2016 года, когда обсуждали предыдущий проект Трудового кодекса, речь шла о рисках установления надзора за работниками. Эта норма регулируется 29 статьей. Она позволяет работодателю осуществлять контроль выполнения работниками своих трудовых обязанностей, в том числе с использованием технических средств, но сегодня эта норма вызывает достаточно большое беспокойство по вопросам приватности. Также не установлено никакого перечня технических средств, которые можно использовать для сьемки работы. Также этот Трудовой кодекс расширяет основания для увольнения. Работодатель может выбирать по кругу оснований, например, если была разглашена коммерческая информация.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, закон, Трудовой кодекс, Верховная Рада
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