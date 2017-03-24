- Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения18:24
- Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного18:10
- В Минэнерго рассказали, как заменить антрацитовый уголь из РФ17:50
- Шуфрич: Конкурс Евровидение будет полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран17:30
- Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко17:15
- В БПП хотят заменить Кличко на Гройсмана, но премьер еще думает17:00
- «Укрпочта» преодолела запрет на перевод денег в РФ16:40
- Светличная заявляет о нормализации обстановки в Балаклее: люди начали возвращаться домой16:25
- Кто и зачем убил Дениса Вороненкова16:07
- Координатор ИС: скорее всего в Балаклее произошла диверсия15:58
В БПП хотят заменить Кличко на Гройсмана, но премьер еще думает
В БПП рассматривают кандидатуру главы правительства Владимира Гройсмана в качестве главы партии, но премьер еще не принял решение. Об этом заявил замглав фракции БПП Алексей Гончаренко, передает 112.
"Кличко как госслужащий не может возглавлять партию, а Гройсман и члены Кабмина могут. Одна из потенциальных кандидатур - Гройсман, но, я так понимаю, он не принял еще для себя решение. Все решит съезд партии", - заявил Гончаренко.
Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко написал заявление о сложении полномочий председателя партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в мае прошлого года. Заявление должен рассмотреть политсовет, а дальше, по процедуре, решение должен принять съезд, который как избирает председателя партии, так и соглашается со сложением им полномочий. БПП так и не снял полномочий главы партии с Кличко.
Напомним, 1 мая 2016 года в Украине вступил в силу закон о госслужбе. Закон предусматривает следующие реформаторские новации: введение на все должности государственной службы будет происходить только по конкурсу на основе личных качеств и достижений кандидатов на должности, исключаются любые коррупционные механизмы при поступлении и прохождении государственной службы, государственная служба станет деполитизированной, устанавливается прозрачная модель оплаты труда, разработанная с учетом европейского опыта, вводится компетентностная модель управления человеческими ресурсами, оценка результатов работы государственных служащих, их карьерная мотивация, повышаются квалификационные требования.
Также стоит напомнить, что Кличко был избран главой БПП вместо Юрия Луценко во время съезда в августе 2015 года.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Кличко, Гройсман, БПП Солидарность
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Кабмин вернул «мигалки» для служебных авто: разница только в цвете18:47
- Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения18:24
- Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного18:10
- В Минэнерго рассказали, как заменить антрацитовый уголь из РФ17:50
- Шуфрич: Конкурс Евровидение будет полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран17:30
- Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко17:15
- В БПП хотят заменить Кличко на Гройсмана, но премьер еще думает17:00
- «Укрпочта» преодолела запрет на перевод денег в РФ16:40
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- Светличная заявляет о нормализации обстановки в Балаклее: люди начали возвращаться домой16:25
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО