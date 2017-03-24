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В Крыму ушла «под землю» трасса Севастополь-Симферополь

24.03.2017 13:05
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В Крыму ушла «под землю» трасса Севастополь-Симферополь

На участке дорожной трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь произошел оползень, из-за чего было полностью заблокировано движение транспорта. 

Как передает replyua.net со ссылкой на сайт «администрации» Севастополя, инцидент произошел на участке между станцией Мекензиевы горы и селом Фруктовое. В результате схождения оползня «под землю» ушел участок трассы протяженностью около трехсот метров. «Власти» предупреждают водителей о том, что придется объезжать – в настоящее время весь транспорт движется по объездной трассе через Симферополь на Ангарский перевал, потом через Алушту и Ялту. «Власти» Севастополя уже сделали заявление о том, что ремонтные работы завершатся только к маю, не раньше 29 апреля. 

Оползень фактически полностью уничтожил большой участок дороги – по трассе невозможно проехать в обе стороны. Причем дорога просела очень сильно – в некоторых местах сразу на несколько метров. Согласно распоряжению властей, движение транспорта сразу было перекрыто в обе стороны. Напомним, что ранее Сергей Аксенов жаловался на состояние дорог в Крыму. 



Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, Симферополь, трасса
 
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