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В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит

24.03.2017 20:48
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В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит

На Каховском водохранилище произведен запуск днепровской воды в Северо-Крымский канал. На пути в Крым поток воды будет сдерживать недостроенная из-за перебоев с финансированием дамба.

Как сообщил начальник управления Северо-Крымского канала Александр Романенко, по состоянию на 23 марта технический пуск воды уже осуществлен, передает Центр журналистских расследований.

По его словам, сейчас вода наполняет канал и примерно за 36 дней резервуар будет заполнен достаточно для полного функционирования оросительной системы Херсонской области.

Новая дамба, строительство которой еще не завершено и она не сдана в эксплуатацию, тем не менее, будет выполнять свою функциональную задачу поддержки необходимого уровня воды в канале.

 

Источник:  http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, вода
 
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