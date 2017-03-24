В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит

24.03.2017 20:48

На Каховском водохранилище произведен запуск днепровской воды в Северо-Крымский канал. На пути в Крым поток воды будет сдерживать недостроенная из-за перебоев с финансированием дамба.

Как сообщил начальник управления Северо-Крымского канала Александр Романенко, по состоянию на 23 марта технический пуск воды уже осуществлен, передает Центр журналистских расследований.

По его словам, сейчас вода наполняет канал и примерно за 36 дней резервуар будет заполнен достаточно для полного функционирования оросительной системы Херсонской области.

Новая дамба, строительство которой еще не завершено и она не сдана в эксплуатацию, тем не менее, будет выполнять свою функциональную задачу поддержки необходимого уровня воды в канале.

Источник: http://from-ua.com