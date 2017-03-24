Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине резко возросли продажи иномарок

24.03.2017 15:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине резко возросли продажи иномарок

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе 2017 года в годовом измерении вырос на 85%, а его стоимость увеличилась на 73%

Как пишет Politeka, об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Сообщается, что данная динамика послужила причиной снижения средней стоимости одной ввезенной из-за рубежа машины с $17,2 тыс. до $13,7 тыс.

Всего в январе в Украину было завезено 9219 автомобилей на сумму $130,8 млн. Подавляющее большинство среди импортированных авто составили легковые машины — 6701 шт. Валютные затраты на покупку такого количества машин были оценены таможней в $91,6 млн.

Как писала Politeka, управление государственной исполнительной службы в Черновицкой области готово безвозмездно передать желающим 15 легковых автомобилей.



Теги: Донбасс, авто, продажа, иномарка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх