Екскурсія пам'ятками окупації: шо забула делегація німецьких бізнесменів в анексованому Криму

25.03.2017 22:19

На окупований російською владою півострів прибула делегація з німецьких бізнесменів та політиків, начебто для огляду пам'яток Ялти та Сімферополята зустрічі з "головою" парламента Криму.

На анексований кримський півострів прибула німецька делегація, щоб "на власні очі побачити, що там відбувається", повідомляє 112.ua. До складу делегації увійшли, здебільшого, бізнесмени зі сфери нерухомості, а також політики регіонального рівня. Як зазначає голова німецької національно-культурної автономії Криму Юрій Гемпель, делегати планують відвідати пам'ятки криму, а також зустрітися у Сімферополі з так званим "головою парламенту" Автономної Республіки Крим Володимиром Константиновим. Про те, які питання будуть обговорюватись у ході зустрічі, поки не повідомляють. До цього повідомлялося про те, що жителі півострова сміливо встановили український прапор на одній із автобусних зупинок, чим визвали бурхливе захоплення у користувачів соціальних мереж.

Источник Диалог.UA