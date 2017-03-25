Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО

25.03.2017 09:54

Пожар на военной базе Минобороны в Харьковской области начался после того, как ее покинули генералы.

Такое заявление сделал в эфире телеканала NewsOne местный житель Балаклеи.

"Знаю, что перед взрывами была проверка. Приезжали генералы, выпивали на базе и после их отъезда начали происходить взрывы. Что они там делали никому не известно. Одно могу сказать, что ситуация со взрывами свидетельствует о халатности генералов", - заявил местный житель.

Также он опроверг версию о том, что пожар на складах возник из-за сброса взрывного устройства с беспилотника и отметил, что причиной скорее могла послужить халатность военнослужащих, которые часто находятся в нетрезвом состоянии.

"Я не думаю, что это были беспилотники, потому что на базе много солдат, которые постоянно выпивают. Об этом знают все местные жители", - заверил мужчина.

Вместе с тем он рассказал, как происходила ситуация в городе с самого начала взрывов:

"Я проснулся от взрывов около 3 утра (в четверг, 23 марта – ред.). Со стороны базы все полыхало, грохотали взрывы. Я вывез детей. По дороге было много машин, люди самостоятельно пытались покинуть город. Организованная властями эвакуация началась около 6-7 утра".

Стоит отметить, что по его словам, взрывы на военных складах Минобороны начали прекращаться только около 8 часов утра пятницы, 24 марта.

Вместе с тем местный житель сообщил, что сейчас в городе не работают аптеки, только начинают открываться некоторые магазины, образуются очереди за хлебом. Также есть проблемы с питанием, поскольку до сих пор отсутствует газоснабжение.

Как сообщал NewsOne ранее, в Минобороны сообщили, что по состоянию на утро пятницы, 24 марта, в городе Балаклея Харьковской области наблюдается уменьшение количества взрывов на складах боеприпасов, где накануне произошел пожар.

В свою очередь глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил о гибели женщины в результате взрывов боеприпасов на складах Минобороны вблизи города Балаклея.

Напомним, 23 марта вблизи города Балаклея прогремел мощный взрыв на крупнейшем в Украине складе боеприпасов.

После взрыва возник пожар, из-за которого взрывы боеприпасов продолжаются в течение дня. В результате взрывов получили ранения два человека.

Президент Украины Петр Порошенко призвал глав областных администраций помочь пострадавшим из-за пожара на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. Гройсман, в свою очередь, заявил, что силовые структуры ожидают того, что ситуация со взрывами на территории военных баз вблизи Балаклеи будет затихать.

Среди оставшихся жителей, которые не были эвакуированы, появились мародеры. В частности, как минимум один факт мародерства был зафиксирован: мародера задержали правоохранители.