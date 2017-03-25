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Полиция пресекла масштабное производство фальсифицированного алкоголя, - Аваков

25.03.2017 12:15
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Полиция пресекла масштабное производство фальсифицированного алкоголя, - Аваков

Полиция пресекла масштабное производства фальсифицированного алкоголя с оборотом полмиллиона гривен в сутки. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Масштабное производство фальсифицированной водки остановлено на Западе страны. Оборот до полумиллиона гривен в сутки. Ночью провели 25 санкционированных обысков - Львовская и Закарпатская области. Цеха, склады, места сбыта", - написал Аваков.

Министр МВД уточнил, что 5 жителей двух областей организовали цех во Львовской области, а поставляли продукцию в соседние регионы: "Суточное производство до 2 тысяч ящиков (!) этого алкогольного зелья. Прибыль, которая попадала только в карманы организаторов - от 100 тысяч до полумиллиона гривен в сутки, без уплаты каких-либо налогов. О рисках для здоровья людей барыги и не задумывались".

Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области, следователи областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Закарпатья совместно со спецподразделением КОРД одновременно провели обыски как на производстве "водки", так и у организаторов "алкогольного" бизнеса.

Изъяли: 2 тысячи ящиков фальсификата (40 тысяч бутылок), 120 тысяч долларов США, 117 тысяч евро, 600 тысяч гривен, 5 тонн спирта, несчетное количестве поддельных марок акцизного налога Украины, оборудование для производства алкогольной продукции.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Львовская область, Закарпатье, водка, фальсификат, Аваков
 
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