Савченко раскрыла секреты своих доходов

25.03.2017 21:00

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко задекларировала 423 105 гривен доходов за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра, передает 24 канал.

Так, из полученных доходов – 87,8 тысяч гривен составила депутатская зарплата, 169,9 тысяч гривен – обеспечение депутатской деятельности, 165,4 тысяч гривен – гонорары. Однако за что эти гонорары получены – не указано.

Наличных денег, вкладов в банках и авто, согласно декларации, у Савченко нет.

Однако депутат владеет нематериальным активом – авторское право на книгу "Сильное имя Надежда", стоимость которого 30 тысяч гривен.

Мать депутата за 2016 год задекларировала лишь 19,6 тысяч пенсии. Правда, наличными она сохраняет 270 тысяч гривен, а в прошлом году, согласно декларации, у матери вообще не было наличных средств.

Сестра депутата – Вера Савченко – за 2016 год получила 17,3 тысяч гривен зарплаты. Наличными она сохраняет 81 тысячу гривен. В 2015 году эта сумма была несколько меньше – 75 тысяч гривен.

Что касается недвижимого имущества: Надежда Савченко вместе с сестрой и матерью владеют правами на квартиру в Киеве площадью 72 квадратных метра.

Из декларации за 2016 год исчезла информация о земельном участке (1 500 квадратных метра) и жилом доме (53 квадратных метра) в Житомирской области, которыми владела мать нардепа.

Также в декларации у Веры Савченко указывается только одно авто Skoda Fabia 2007 года выпуска. Хотя в прошлом году в декларации было еще одно – Lifan 320 2011 года выпуска.

Источник from-ua.com