Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек

25.03.2017 07:25

Отныне в поездах "Укрзализныци" все устаревшие ватные матрасы и перьевые подушки постепенно будут заменены на изделия из современных материалов, отвечающих требованиям гигиены и рекомендуемые врачами. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Все эти нормы предусмотрены новым документом, утвержденным решением правления ОАО «Укрзализныця» 22 марта 2017 года.

«Порядок срока службы и списания отдельных предметов постельных принадлежностей и мягкого съемного инвентаря пассажирского вагона» - так называется документ, которым регламентированы требования к качеству, характеристикам, сроков службы и даже веса и размеров изделий для экипировки пассажирских вагонов.

«Разработке этого документа предшествовал ряд консультаций и исследований, проводившихся на региональных филиалах, опрос пассажиров и изучения современных тенденций. Предыдущие нормы уже давно устарели и не соответствовали требованиям времени. По новому порядку сможем покупать современные изделия », - рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервису ОАО «Укрзализныця» Игорь Романков.

По словам Игоря Романкова, новыми нормами предусмотрены существенные изменения в качестве инвентаря для экипировки поездов: «В частности, вместо ватных матрасов и перьевых подушек, верблюжьих одеял, которыми пассажирам было неудобно пользоваться, а железнодорожникам - сложно за ними ухаживать, появятся современные изделия с синтетическими наполнителями. Такие изделия не накапливают влагу, легкие, не собирают пыль и рекомендуемые врачами как гипоаллергенные». Изменятся и полотенца в поездах - махровые вместо хлопчатобумажных и льняных. Такие полотенца можно использовать 2 года вместо одного, что позволит экономить средства.

Также при разработке новых стандартов учитывались и экономические факторы: будет покупаться качественная и современная продукция, срок эксплуатации которой будет продлен. По подсчетам специалистов, экономический эффект при замене предметов съемного инвентаря пассажирских вагонов составит более 17 млн ​​грн.

Напомним, в конце прошлого года и начале этого ПАО «Укрзализныця» осуществляет масштабное обновление постельного белья и инвентаря пассажирских вагонов. По состоянию на 17 марта региональные филиалы ОАО «Укрзализныця» уже получили более 128,5 тыс. новых комплектов постельного белья, около 13 тыс. матрасов, 18 тыс. одеял и прочее.

Источник 0629.com.ua