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Тимошенко — электоральный фаворит на западе и в центре
Сам по себе нынешний очередной съезд «Батькивщины» — пустота в пустоте. Немножко провинциальных понтов, обязательная дань советской бюрократической традиции — «надо, потому что дисциплинирует». Все равно ведь все топовые решание — особенно нынче, сильно обжегшись на «вчерашних ручных мальчиках» Турчинове и Яценюке — Юлия Владимировна принимает единолично. И часто делает это иницитивно и… практически не ошибаясь. Почему? Потому что чувствует.
Так, умывшись шоком в 2014 году и набрав на выборах какие-то жалкие 6-процентные крохи, она спокойно выдержала год, пока над ней ядовито смеялись «глупые понтярщики Арсения» и презрительно так имевали ее «Юлька, которая все…» Она стоически молчала, скрепя зубами вошла в коалицию, подставила плечо президенту. В 2015 ее уже «качали» с надеждой начать атаку против команды Петра Алексеевича. Но она выбрала мишень поскромнее — Арсения Петровича. И неспешно кушала ее на всех приемах у иноземных послов…
Столь скромная, на первый взгляд, тактика, дала ей два преимущества. Во-первых она реально заняла первые/вторые места в электоральном рейтинге. И лично, и партийно, смачно продевав НФ. Во-вторых, она не потратила ни копейки на рост). Едва ли не самая дешевая кампания в политтехнологии, которая принесла существенные дивиденды… После, правда, она чуть заторопилась и явно сфальшивила. Посчитав, что она доиграет «онищенко/гейт» и вступив в неформальный «антигонтаревский союз» с Тарутой. Но оба проекта — фэйлы. Улица пока не готова реально выходить. Да и сама ЮВ уже не пламенный уличный трибун. Скорее наоборот, ее имидж круто изменился и от «революционной принцессы» она перешла в нишу «человек, который все успокоит»..
Ее несколько напугал в свое время М.Саакашвили. Впрочем, Тимошенко, куда лучше разбирающаяся в украинсских кулуарных реалиях, быстро успокоилась — Саакашвили слишком нервничает, не умеет «съедать» амбиции местных князьков с пользой для себя и ближе к выборам… придет к ней договариваться. Потом хлопот ей добавил Садовый, которого начали превращать в главного президентского врага («умнейший» совет))) и особенно блокадники. Но опять же, Юлия Владимировна буквально кожей почувствовала, что тема очень болезненная и… сильно раздражает того же Ахметова). Тогда — зачем?..
Как все будет дальше развиваться? Да очень просто. И независимо от бот-экспертных умозаключений). Тимошенко — электоральный фаворит на западе и в центре. Она уже забирает почти всего сельского избирателя и имеет свое стабильное «ядро». Если она таки доторгуется с «крупными финансистами» (фамилии — позже) и устранит свою креативную (рекламную) серость, то сумеет побороться за городской и креативный электорат. И как только начнется «досрочный выбо/цикл», в ее ряды вольются уже не карликовые Наливайченко, Кучеренко и Веригиной, но и большие проекты. Так или иначе, рано или поздно начнется классическое противостояние Юлия Владимировна vs. Петр Алексеевич… С открытым и эпическим финалом)…
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Порошенко, Тимошенко
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