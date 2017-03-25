- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО09:54
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек 07:25
- Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов22:17
В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы
Пожар на складах в Балаклее Харьковской области ликвидирован, по состоянию на утро, 25 марта, фиксируются единичные детонирования боеприпасов, которые все еще находятся на открытых площадках арсенала.
Это обусловлено наличием отдельных очагов тлеющего огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Указано, что постоянно ведется работа и принимаются соответствующие меры с целью недопущения повторного возгорания.
По данным ведомства, военные саперы совместно со специалистами ГСЧС проверяют местность на наличие боеприпасов, которые не разорвались, оперативно реагируют на сообщения жителей города о опасных находках.
На место сразу прибывают оперативные группы, которые занимаются вывозом найденных снарядов на заблаговременно подготовленные площадки.
Также в городе и окрестностях работают группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, которые помогают населению преодолевать последствия чрезвычайной ситуации.
Работы по дальнейшей ликвидации последствий пожара продолжаются.
Напомним, в результате пожара на военных складах в Балаклее два человека ранены, один погиб.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Балаклея, пожар, Луганская область, боеприпасы, склад
- В Луганской области случайно нашли 46 минометных мин
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- Сильный пожар на подстанции блокировал в шахте более 600 горняков и оставил Ровеньки без электроэнергии
- В Луганской области загорелась шахта "Суходольская-Восточная"
- Во время пожара в пятиэтажке пострадали трое. Спасены 33 человека
- На складах в Сватово продолжается пожар, среди военных есть погибший и пострадавшие
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро11:35
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО10:15
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО09:54
- Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции09:40
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе