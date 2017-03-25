В Балаклею прибывают представители НАТО для разминирования военной базы. ВИДЕО

25.03.2017 14:55

В Балаклею Харьковской обл. начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная в эфире телеканала "112 Украина".

"На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указу президента", - заявила Светличная.

Как сообщалось ранее, Порошенко дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по ЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.