В Украине на час погаснет свет. ВИДЕО

25.03.2017 13:55

Сегодня в Украине состоится всемирная кампания «Час Земли» от WWF, которая предусматривает отключение на час света в 20:30. «Эта кампания ежегодно объединяет всех, кому небезразлично будущее Планеты. 25 марта в 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день. В этом году кампания стремится привлечь внимание украинцев к природному наследия и помочь природным паркам Украины», — говорится в сообщении Всемирного фонда природы, передает интернет-издание «Информат» со ссылкой на korrespondent.net.

На сайте Часа Земли создали карту природных объектов Украины. Люди и организации могут найти на ней ближайший заповедник, нацпарк или иной природный объект, узнать о нем больше, посетить его 25 марта и посильно помочь.

В этот день люди смогут помочь паркам на волонтерских началах работой или другими ресурсами, устроить пикник на природе или принять участие в предложенных активностях.

Те, кто не сможет прийти в парк 25 марта, смогут помочь выбранному природному парку иным образом. На онлайн ресурсах Часа Земли и веб-страницах парков-участников будут указаны их потребности. Каждый может присоединиться — поработать волонтером, оказать материальную или иную помощь.