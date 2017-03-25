- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости19:45
- Юлия Самойлова — хорошо продуманный ход России18:50
- В Украине закроют 7 шахт18:25
- Тимошенко — электоральный фаворит на западе и в центре 17:20
- За сутки боевики 78 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ погибли 16:40
- «ДНР»: Реалии «национализированного» Харцызска15:55
- В Балаклею прибывают представители НАТО для разминирования военной базы. ВИДЕО14:55
- В Киеве попрощались с Вороненковым14:35
- Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных14:15
- В Украине на час погаснет свет. ВИДЕО13:55
В Украине на час погаснет свет. ВИДЕО
Сегодня в Украине состоится всемирная кампания «Час Земли» от WWF, которая предусматривает отключение на час света в 20:30. «Эта кампания ежегодно объединяет всех, кому небезразлично будущее Планеты. 25 марта в 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день. В этом году кампания стремится привлечь внимание украинцев к природному наследия и помочь природным паркам Украины», — говорится в сообщении Всемирного фонда природы, передает интернет-издание «Информат» со ссылкой на korrespondent.net.
На сайте Часа Земли создали карту природных объектов Украины. Люди и организации могут найти на ней ближайший заповедник, нацпарк или иной природный объект, узнать о нем больше, посетить его 25 марта и посильно помочь.
В этот день люди смогут помочь паркам на волонтерских началах работой или другими ресурсами, устроить пикник на природе или принять участие в предложенных активностях.
Те, кто не сможет прийти в парк 25 марта, смогут помочь выбранному природному парку иным образом. На онлайн ресурсах Часа Земли и веб-страницах парков-участников будут указаны их потребности. Каждый может присоединиться — поработать волонтером, оказать материальную или иную помощь.
Теги: Украина, Донбасс, заповедник, освещение, Час Земли, волонтеры
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Доллар упал и застыл, евро идет вверх
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- В реабилитационный центр для бурых медведей собирают зверей со всей Украины
- Какой заповедник? На территории Херсонеса началось незаконное строительство (ВИДЕО)
- Стабильность зависит от МВФ
- В «ДНР» ужесточили комендантский час20:10
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости19:45
- За сутки боевики 78 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ погибли 16:40
- «ДНР»: Реалии «национализированного» Харцызска15:55
- В Балаклею прибывают представители НАТО для разминирования военной базы. ВИДЕО14:55
- Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных14:15
- "ЛНР" пополнилась бандой "казаков" из России, а из "армии" "ДНР" боевики бегут, как крысы с корабля - разведка12:35
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- В Евросоюзе собираются ввести единый дорожный сбор20:35
- В «ДНР» ужесточили комендантский час20:10
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости19:45
- День Свободы в Беларуси: из-за силовиков может вспыхнуть международный скандал19:20
- Юлия Самойлова — хорошо продуманный ход России18:50
- В Украине закроют 7 шахт18:25
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной18:00
- В Минске задержали сотни мирных граждан и более 20 журналистов. ВИДЕО17:40
- Тимошенко — электоральный фаворит на западе и в центре 17:20
- В Минске задержали одного из организаторов масштабного митинга17:00
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»