В Украине закроют 7 шахт

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Согласно плану развития угольной отрасли в Украине будет сокращено количество шахт с 33 до 26. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
В частности, министр энергоуглепрома Игорь Насалик отметил, что первейшей задачей является решение проблемы убыточности шахт. Практически все 33 государственных предприятия в 2016 году были убыточными. В то же время за год 3 предприятия выведены на соответствующий уровень рентабельности.
«Минэнергоугля, по словам министра, намерено уменьшить количество шахт с 33 до 26, при этом планирует не уменьшить, а наоборот, увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн тонн. Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджет заложено 800 млн грн и предусмотрено 1 млрд грн кредитных средств под государственные гарантии», – отмечается ы сообщении министерства.
Насалик также отметил, что приоритетом остается создание надлежащих и безопасных условий труда горняков, обеспечение их средствами индивидуальной защиты.
«Несмотря на то, что финансирование осуществлялось недостаточно, а 2016 году на мероприятия по охране труда не было выделено бюджетных средств, угольные компании из собственных средств выделили в 2015 году 58,6 млн грн, а в 2016 году вдвое больше – 94 млн грн», – подчеркивают в министерстве.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, шахта, закрытие, министерство
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