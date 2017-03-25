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Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных
Пожар на складах с боеприпасами в районе Балаклеи является следствием неосторожного обращения со взрывчатыми веществами, а не происками вражеских диверсантов. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту интернет-издания «Информат» рассказал военный и политический эксперт Олег Жданов.
По мнению эксперта, пожар и взрывы на складе являются очередным «заметанием следов» либо халатностью военных в обращении со взрывчатыми веществами. При этом официальную версию силовиков о том, что склады были подожжены бомбами с пролетающего беспилотника, специалист считает выдумкой.
«Если это был ударный дрон, то у него размер маленького самолета и его должна видеть ПВО. Тогда вопрос к начальнику Генштаба – у нас в стране есть ПВО или нету? Опять же, непонятно, залетел ли такой беспилотник в глубину на 130 километров со стороны России или из зоны АТО? Если такой дрон прилетел из России, то это удар по нашей территории вражеской авиацией. В таком случае, нужно срочно объявлять войну и трезвонить во все колокола. Из зоны АТО такой дрон прилететь не мог – у боевиков там нет беспилотников.
Если же допустить версию о том, что прилетел обычный квадрокоптер, то на сегодняшний день в мире не существует модели, способной поднять бомбы весом 20-30 кг и перенести их на расстояние более 100 км. Это полный бред», — считает эксперт.
Также он не верит и в версию о поджоге складов диверсионно-разведывательной группой противника.
«Если это вражеская ДРГ, то это должна быть группа глубинной разведки, которая проникла вглубь нашей территории на 130 км. В таком случае, вопрос к главе СБУ — почему он не выполнил решение СНБО после пожара в Сватово в октябре 2015 года? Там ведь четко было написано, что за антитеррористическую деятельность и защиту объектов такой категории отвечает СБУ», — задается вопросом специалист.
При этом эксперт подчеркнул, что для того, чтобы подобные пожары со взрывами регулярно не происходили на других складах с боеприпасами, Украине необходимо кардинально менять систему охраны таких объектов.
«У нас до сих пор действует устав 1986 года, по которому такие объекты охраняются гарнизонной караульной службой. Но это устаревшая практика, нам нужна полная смена системы. Охранять такие склады должны независимые организации. Нужно оборудовать в надлежащем техническом отношении радиоразведку, огневое прикрытие, пулеметные гнезда с автоматическим наведением, камеры с автоматической фокусировкой.
Например, на украинских АЭС давно установлена очень мощная охрана – там везде действует контрольно-световая полоса. Но почему ее до сих пор нет на складах? Ну, нет у вас денег на беспилотники, введите хотя бы кинологические подразделения и патрули с собаками», — предлагает эксперт.
В качестве примера эффективной охраны складов с боеприпасами, Олег Жданов советует участь опыт других стран мира.
«Возьмите опыт того же Израиля. Страна воюет уже 70 лет, вы хотя бы раз слышали, чтобы в стране взорвался склад с боеприпасами? Такого не было, потому что они понимают, насколько это серьезный объект. Можно взять опыт тех же США, Германии и ввести у себя точно такую же систему охраны. Потратиться один раз и затем спокойно сидеть, и не нервничать. Потому что за всю историю независимости, это уже пятые склады с боеприпасами, которые взлетели на воздух. Таких складов и арсеналов в Украине еще очень много и неужели мы будем наблюдать каждый год такие фейерверки?
Все это безответственность власти и гарантия того, что тебя никто не накажет. У нас начальник Генштаба просто плюнул на решение СНБО по Сватово и просто написал рапорт о том, что он усилил меры по охране и обороне складов с боеприпасами. Потому что он знает, что президент все равно за него заступится, поэтому ему как-то «фиолетово» взорвутся ли снаряды, сгорит склад или не сгорит», — убежден эксперт.
Кроме того, специалист не видит прямой связи между взрывами на складах в Балаклее с убийством в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
«Я не вижу связи между этими двумя событиями. Убийство Вороненкова – это чисто политическое событие, которое показывает, что от Путина никто не уйдет и что у ФСБ «руки длинные» и они везде достанут. А взрыв на складах, повторюсь, это чистая халатность или умышленный поджог с целью заметания следов после хищения», — подытожил Олег Жданов.
Теги: Украина, Донбасс, Балаклея, пожар, Луганская область, СБУ, склад, АТО, ВСУ, ПВО
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