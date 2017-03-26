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Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -

26.03.2017 14:01
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Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -

Как известно, с 2013 года в Украине ввели акцизный налог на переоборудованные автомобили, пишет информационно юридически сайт "Я и закон".

Такое решение привело к следующим негативным последствиям:

  1. сокращение поступлений таможенных сборов в бюджет в связи с прекращением ввоза автомобилей;
  2. прекращение поступлений налогов с предприятий Украины, которые были задействованы в переоборудовании автомобилей из грузовых в легковые;
  3. освобождением многих работников данных предприятий малого и среднего бизнеса.

Именно поэтому, для увеличения поступлений в Государственный и местные бюджеты в ВРУ зарегистрировали проект Закона №6219 от 22.03.2017 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию транспортных средств)".

Документом предусматривается освобождение от налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль.

Реализация законопроекта приведет к обеспечению стабильной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, которые специализируются на переоборудовании грузовых автомобилей в легковые и смежные производства, увеличит уплату налогов в местные бюджеты.


Фото: www.segodnya.ua

Теги: Украина, Донбасс, налог, отмена, автомобиль
 
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