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Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
Как известно, с 2013 года в Украине ввели акцизный налог на переоборудованные автомобили, пишет информационно юридически сайт "Я и закон".
Такое решение привело к следующим негативным последствиям:
- сокращение поступлений таможенных сборов в бюджет в связи с прекращением ввоза автомобилей;
- прекращение поступлений налогов с предприятий Украины, которые были задействованы в переоборудовании автомобилей из грузовых в легковые;
- освобождением многих работников данных предприятий малого и среднего бизнеса.
Именно поэтому, для увеличения поступлений в Государственный и местные бюджеты в ВРУ зарегистрировали проект Закона №6219 от 22.03.2017 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию транспортных средств)".
Документом предусматривается освобождение от налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль.
Реализация законопроекта приведет к обеспечению стабильной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, которые специализируются на переоборудовании грузовых автомобилей в легковые и смежные производства, увеличит уплату налогов в местные бюджеты.
Фото: www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, налог, отмена, автомобиль
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