Кабмин обещает повысить пенсии украинцам, некоторым даже на 1000 гривен

26.03.2017 08:49

В 2017 году правительство запланировало повысить украинцам размер пенсионного обеспечения, но далеко не всем. Вопросы об индексации на 10,1%, а также современный подход к социальным выплатам пока находится на стадии проработки, сообщает "Пресса Украины".

В пятницу, 24 марта, в ведомстве состоялось первое заседание экспертной рабочей группы, которая, в том числе, обсудила возможное осовременивание пенсий. Член этой группы, председатель общественного совета при Пенсионном фонде Галина Третьякова опубликовала презентацию Минсоцполитики, в которой раскрываются детали грядущего повышения пенсии.

Так, Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в Украине 11,9 миллиона пенсионеров). Больше, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, во время обсуждения предоставления Украине финансовой помощи МВФ, вопрос повышения пенсионного возраста не поднимался.