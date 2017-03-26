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Массовые протесты в России опасны для Украины новым витком обострения на фронте - эксперт
Как, в свое время, полумилионные демонстрации на Болотной привели к резкому повороту президента РФ Путина в сторону «патриотов», «скрепов» и прочего реакционного мусора и в конечном итоге заставили российскую коррумпированную власть апеллировать к низменным чувствам простых россиян, что и привело в конечном итоге к агрессии в Украине, так и сейчас – рост протестных выступлений по всей России, связанных с выборами, может укрепить реакционные действия российских властей до такой степени, что им вновь понадобится война. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Соломон Манн, передает replyua.net.
По его словам, военным Украины надо, увы, готовиться к фатальному усилению противостояния и появлению новых «ихтамнет-тов» на Донбассе. «Благо украинские ВСУ сами всегда готовы создать повод для провокации. Боюсь, что Украину в ближайшие месяцы ожидают несколько очень тяжелых дней и даже продвижения сепаратистов вперед», – написал эксперт.
Он отметил, что Москва снова оказывает всестороннюю поддержку донецким сепаратистам, а на границах американцы засекли погрузку танков. Чем сильнее будет протестное движение в России, тем больше соблазна у власти решить вопрос рейтингов за счет жесткости и военных действий.
Фото: replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, протест, опасность, акции, власть
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- Появилось видео с места падения МИ-2 в районе Краматорска (ВИДЕО)20:14
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
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