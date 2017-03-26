- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник10:39
- Россия сможет принять участие в Евровидении, но при одном условии10:08
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- В Балаклее на военных складах все еще продолжаются одиночные взрывы боеприпасов09:42
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?08:58
- Кабмин обещает повысить пенсии украинцам, некоторым даже на 1000 гривен08:49
- Савченко снова сделала громкое заявление08:40
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог08:31
- Возможен ли в Украине военный переворот - мнение08:14
Рашист Охлобыстин призывает уничтожать украинцев и учит этому своих детей
Известный российский актер, ярый фанат террористов "ЛДНР" и мифического образования "Новороссия" Иван Охлобыстин жестко прокомментировал запрет российской певице Юлии Самойловой на въезд в Украину и заявил, что украинцев "нужно уничтожить", так как в стране творится "настоящий свиной нацизм".
Об этом он написал в статье для ресурса "Вблокнот", передает "Диалог".
Охлобыстин пишет, что россияне сами обидели Юлию Самойлову, сам того не понимая, отметив, что Кремль специально отправил певицу с инвалидностью на Евровидение в Киев с целью провокации.
Далее он написал, что в Украине настоящий "свиной нацизм", а всех недовольных якобы "перерезали" и "уничтожили" за русский язык. Также он говорит, что украинцев, мол, "поработили", а договариваться с ними не надо – надо "брать и уничтожать". "И правы были наши предшественники: не стрелять - вешать, вешать, вешать. Чтобы, как и семьдесят лет назад они обсерались по пути к виселице, плакали и блевали", - утверждает "маргинальный недоносок" Иван. Далее Охлобыстин подчеркнул, что он сторонник таких действий по отношению к украинцам и учит подобному своих детей.
Фото: https://infokava.com/
Теги: Донбасс, убийство, насилие, призыв, Иван Охлобыстин, украинец
- "Это тварь, ублюдок и очень хороший актер", - экс-"спикер ЛНР" о Плотницком
- Николаевского педофила, который убил трёхлетнего ребёнка, поймали в Мариуполе
- В Донбассе задержан еще один педофил! Заколол и бросил в канализацию 14-летнюю девочку
- Подробности одесской трагедии: убийцы охотились за золотом (ВИДЕО)
- Зверское убийство в "ЛНР": 14-летний подросток надругался над пенсионеркой и убил ее
- Задержан дончанин, забивший женщину насмерть
- "Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий10:57
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- "Власти ДНР" ужесточили комендантский час09:36
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"09:21
- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобильные очереди в несколько рядов09:13
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?08:58
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог08:31
- В зоне АТО 6 бойцов ранены, 2 получили боевые травмы08:22
- Возможен ли в Украине военный переворот - мнение08:14
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- "Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий10:57
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник10:39
- Ее жизнь в России станет возможной только ценой публичного унижения - Собчак предсказала судьбу Марии Максаковой после убийствадепутата Госдумы Вороненкова10:30
- Россия сможет принять участие в Евровидении, но при одном условии10:08
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- В Балаклее на военных складах все еще продолжаются одиночные взрывы боеприпасов09:42
- "Власти ДНР" ужесточили комендантский час09:36
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"09:21
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- На Земле началась уникальная магнитная буря