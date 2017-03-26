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Разлетевшиеся боеприпасы с военных складов Балаклеи будут взрывать на полигоне недалеко от города

26.03.2017 17:03
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Разлетевшиеся боеприпасы с военных складов Балаклеи будут взрывать на полигоне недалеко от города

Боеприпасы, которые разлетелись в результате взрыва в Балаклее, будут ликвидировать на полигоне, который сооружают недалеко от города. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал пресс-офицер ВСУ Владислав Волошин.

 "Территория возле Балаклеи и вокруг арсенала разделена на участки, идет сбор боеприпасов, разбросанных во время взрывов. Они будут собраны и ликвидированы на полигоне, который сооружают тут не подоплеку. Сооружают углубление и окружение, для того чтобы никто из гражданских не смог туда попасть. И через день два будет ликвидация боеприпасов", - сказал Волошин. 

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, Балаклея, Харьковская область, боеприпасы, полигон, уничтожение
 
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