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Савченко снова сделала громкое заявление

26.03.2017 08:40
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Савченко снова сделала громкое заявление

Народный депутат Украины Надежда Савченко выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но не как с партнером по переговорам. Об этом она сказала в эфире телеканала "Гордон" на телеканале "112-Украина", передает Depo.ua.

"В первый и последний раз", - ответила она на вопрос о желании встретиться с российским лидером.

Она также заявила, что не является проектом ФСБ России, потому что у него бы "не хватило таланта на такой проект".

Напомним, Савченко, находясь в российской тюрьме, прошла в Верховную Раду по списку "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Однако, вернувшись на родину, начала играть в свою игру. Поддержка Савченко снизилась до минимума, когда она начала переговоры с лидерами террористических "ДНР" и "ЛНР".


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, Савик Шустер, Путин, встреча
 
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