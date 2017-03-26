Савченко снова сделала громкое заявление

26.03.2017 08:40

Народный депутат Украины Надежда Савченко выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но не как с партнером по переговорам. Об этом она сказала в эфире телеканала "Гордон" на телеканале "112-Украина", передает Depo.ua.

"В первый и последний раз", - ответила она на вопрос о желании встретиться с российским лидером.

Она также заявила, что не является проектом ФСБ России, потому что у него бы "не хватило таланта на такой проект".

Напомним, Савченко, находясь в российской тюрьме, прошла в Верховную Раду по списку "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Однако, вернувшись на родину, начала играть в свою игру. Поддержка Савченко снизилась до минимума, когда она начала переговоры с лидерами террористических "ДНР" и "ЛНР".