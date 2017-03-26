- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник10:39
- Россия сможет принять участие в Евровидении, но при одном условии10:08
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- В Балаклее на военных складах все еще продолжаются одиночные взрывы боеприпасов09:42
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?08:58
- Кабмин обещает повысить пенсии украинцам, некоторым даже на 1000 гривен08:49
- Савченко снова сделала громкое заявление08:40
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог08:31
- Возможен ли в Украине военный переворот - мнение08:14
Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник
Президент Украины Петр Порошенко поздравил бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником. Свои поздравления президент опубликовал в Facebook.
"Дякую воїнам-нацгвардійцям за вірність присязі, військовому та громадянському обов’язку, відданість Українському народові. Щиро вітаю вас зі святом!"
"Во всем мире, во всех воинских подразделениях слово "гвардия" означает "лучшие". Именно такими стали вы - те, кто первыми приняли на себя удар врага на востоке нашего государства. С несокрушимым мужеством и жертвенностью, став в проломе за Украину, вы показали другим патриотам, как можно и нужно любить Родину. Вечная слава героям-нацгвардийцам, отдавшим жизнь за нашу страну!" - передает слова секретаря СНБО Александра Турчинова пресс-служба.
"Сегодня наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия - одно из лучших и самых мощных военных подразделений - главный фактор сдерживания агрессии Путина против Украины. Украинцы могут быть спокойны, когда их и на фронте, и в тылу на боевом дежурстве защищают такие герои, как вы! Сильная украинская армия, сильная Национальная гвардия, оснащенные самым современным оружием, - это та сила, которая может действительно остановить врага, это залог мира и спокойствия во всей Европе", - сказал Турчинов.
День Нацгвардии, согласно указу президента, отмечается ежегодно 26 марта.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, праздник, поздравление, Порошенко, нацгвардия
- Порошенко на передовой поздравил военных с Днем ВСУ (ВИДЕО)
- Порошенко поздравил нацгвардейцев с профессиональным праздником
- Порошенко подписал указ о введении в Украине нового ежегодного праздника
- Лучшим учителям Донецка подарили часы
- В Украине отмечают Международный день студента
- "Окно Деда Мороза" открылось на центральном узле связи Мариуполя
- "Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий10:57
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- "Власти ДНР" ужесточили комендантский час09:36
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"09:21
- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобильные очереди в несколько рядов09:13
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?08:58
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог08:31
- В зоне АТО 6 бойцов ранены, 2 получили боевые травмы08:22
- Возможен ли в Украине военный переворот - мнение08:14
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- "Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий10:57
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник10:39
- Ее жизнь в России станет возможной только ценой публичного унижения - Собчак предсказала судьбу Марии Максаковой после убийствадепутата Госдумы Вороненкова10:30
- Россия сможет принять участие в Евровидении, но при одном условии10:08
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- В Балаклее на военных складах все еще продолжаются одиночные взрывы боеприпасов09:42
- "Власти ДНР" ужесточили комендантский час09:36
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"09:21
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- На Земле началась уникальная магнитная буря