Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник

26.03.2017 10:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник

Президент Украины Петр Порошенко поздравил бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником. Свои поздравления президент опубликовал в Facebook.

"Дякую воїнам-нацгвардійцям за вірність присязі, військовому та громадянському обов’язку, відданість Українському народові. Щиро вітаю вас зі святом!"

"Во всем мире, во всех воинских подразделениях слово "гвардия" означает "лучшие". Именно такими стали вы - те, кто первыми приняли на себя удар врага на востоке нашего государства. С несокрушимым мужеством и жертвенностью, став в проломе за Украину, вы показали другим патриотам, как можно и нужно любить Родину. Вечная слава героям-нацгвардийцам, отдавшим жизнь за нашу страну!" - передает слова секретаря СНБО Александра Турчинова пресс-служба.

"Сегодня наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия - одно из лучших и самых мощных военных подразделений - главный фактор сдерживания агрессии Путина против Украины. Украинцы могут быть спокойны, когда их и на фронте, и в тылу на боевом дежурстве защищают такие герои, как вы! Сильная украинская армия, сильная Национальная гвардия, оснащенные самым современным оружием, - это та сила, которая может действительно остановить врага, это залог мира и спокойствия во всей Европе", - сказал Турчинов. 

День Нацгвардии, согласно указу президента, отмечается ежегодно 26 марта. 


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, праздник, поздравление, Порошенко, нацгвардия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх