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Украина перешла на летнее время
В 3 часа ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Соответственно, на всех часах после перевода должно показывать 4:00 утра.
Такая ежегодная процедура проводится по причине того, что, в частности, это позволяет сэкономить потребление электроэнергии. Впрочем, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.
График работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов уже адаптирован. В частности, в "Укрзализныце" сообщили, что весь график отправления и прибытия поездов уже изменен согласно летнему времени. "В билетах на поезда компании ПАО "Укрзализныця" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 27 марта, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время на своих часах", - говорится в сообщении.
Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.
Хотя ранее оговаривалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинские власти так и не рассмотрели данный вопрос, процесс перевода часов дважды в год так и остался традицией страны.
Переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. В частности, США и Канада уже перешли на летнее время. Все страны мира, которые действуют по такой системе, переводят стрелки часов в разные дни. В Иордании часы переводят по схеме "последний четверг марта - последняя пятница сентября", а в Бразилии – "третье воскресенье февраля - третье воскресенье октября". Кроме того, отказались от перехода на "летнее" время многие аграрные страны, где рабочий день предусматривает наивысшую эффективность в светлое время суток.
В Европе переход на летнее время не осуществляют только Исландия, Беларусь и Россия. На постсоветском пространстве переводят стрелки часов только в Украине и Молдове. Ранее в 2011 году в России было принято решение не переходить на зимнее летнее время. А вот последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, время, переход
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