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В Балаклее на военных складах все еще продолжаются одиночные взрывы боеприпасов
26.03.2017 09:42
По состоянию на 7 ч. утра 26 марта на технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается в сообщении, для локализации и ликвидации очагов возгорания на данное время привлечено три пожарных танка, три инженерных машины разграждения (ИМР) и три пожарных автомобиля МО, также для подвоза воды и заправки привлечены три пожарных автомобиля ГСЧС.
В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.
Национальной полицией проводится патрулирование улиц для обеспечения правопорядка.
25 марта возобновлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея.
Пиротехническими расчетами ГСЧС на сегодня изъято 620 взрывоопасных предметов, обследовано и полностью очищено от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов в г. Балаклея 5 из 9 секторов, а также территории сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково.
Организовано проведение информационно-разъяснительной работы с местным населением о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
Местными органами власти проводится комиссионное обследование поврежденных зданий города и района по определению объемов разрушений и нанесенного ущерба.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 тыс. 663 человек и 236 единиц техники. На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда "Укрзализныци".
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. На базе Балаклейской райгосадминистрации организована работа горячей телефонной линии в круглосуточном режиме (+ 38057-495-10-76).
Фото: https://styler.rbc.ua/
Теги: Донбасс, Балаклея, взрыв, Харьковская область, боеприпасы
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