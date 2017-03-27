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Антикоррупционеров обязали подавать е-декларации

27.03.2017 20:10
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Антикоррупционеров обязали подавать е-декларации

Закон про подачу электронных деклараций подписал Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций будут обязаны подавать электронные декларации, передает Politeka.

Закон подписан и возвращен с подписью главы государства, говорится на сайте Верховной Рады.

Президент также выразил поддержку и подчеркнул важность создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, администрации президента и депутатов Рады для согласования изменений в соответствующего закона.

Как известно обязательства заполнять электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций вступят в силу будущего года.

Как писала Politeka,  в администрации президента (АП) выдвинули компромиссную концепцию подписания закона о противодействии коррупции. По мнению депутата Мустафа Найема, в АП предлагают подписать закон о противодействии коррупции с правками об обязательном декларировании общественных организаций, исключив из него контрагентов и подрядчиков НГО.



Теги: политика, Донбасс, е-декларации
 
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