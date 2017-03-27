Атака на Затоку: «зеленые человечки» захватили райсовет

27.03.2017 18:28

Стало известно, что в Затоке под Одессой «зеленые человечки» захватили поселковый совет и здание райадминистрации

Как передает Politeka, по сообщениям очевидцев, около 30 вооруженных мужчин в военной форме ворвались в административное здание рано утром.

По словам и.о главы поселкового совета Натальи Вернигоры, неизвестные в масках также захватили здание местной полиции.

«В здании полиции сломана мебель, всё перевернуто. Мною был сделан звонок в полицию. Полиция на место прибыла, проводят опрос и составляют протоколы», — сообщила Вернигора, обвинив в захвате местного депутата Барановскую.

Также по ее словам, рейдеры в настоящее время пытаются организовать сессию, «на которой будут обеспечивать присутствие Богдана Шевчука, который находится под запретом на общение со свидетелями по уголовному делу 66-ти участков».

Тем временем местные жители предпочитают не появлятся в центре поселка, опасаясь за свою жизнь.

Юрист Вадим Семенов сообщил, что согласно неподтвержденной информации, часть сотрудников совета завели в актовый зал и удерживают внутри силойй.

«Белгород-Днестровская полиция более часа не реагирует. Одесская полиция не реагирует. Позвонил в Киев. Жду результата. Очень похоже на ситуацию в Крыму, с зелеными человечками», — считает Семенов.