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Чем опасен для России саммит ГУАМ в Киеве

27.03.2017 15:37
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Чем опасен для России саммит ГУАМ в Киеве

Более тесное сотрудничество между странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова – ред.) обещает быть перспективным и многообещающим для нашей страны

Об этом Politeka рассказал глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По словам эксперта, взаимодействие в рамках объединения может проводиться сразу в двух направлениях: экономика и безопасность.

«Первый – это экономика, а именно, взаимные экономические интересы, начиная с ликвидации внешних торговых барьеров, и заканчивая более тесным инвестированием в экономику. Вторым направлением является безопасность, особенно, если учесть агрессию Российской Федерации. Как коллективное противопоставление ее действиям, объединение ГУАМ имеет сейчас все шансы быть активированным», — отметил он.

Также Новак уточнил, что в нынешнем состоянии ГУАМ несет в себе больше потенциала, нежели практического результата.

«Объединение стран ГУАМ является хорошей идеей, но пока она имеет только потенциал, а не какую-то практическую реализацию. Сейчас есть шанс, что это потенциал может быть реализован. Объединение, в котором Украина будет лидером – в любом случае будет плюсом, чем минусом. Это будет полезным, перспективным и многообещающим началом для нашей страны», — отметил он.

Напомним, по мнению Новака, благодаря ГУАМу Украина может стать страной-лидером регионального масштаба. Так, Украина может предложить им образцы оружия, которые здесь производятся.



Теги: Россия, Донбасс, Киев, саммит
 
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