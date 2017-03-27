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Известны представители всех стран-участниц Евровидения-2017
В этом году в Киев приедет рекордное количество участников Евровидения. 43 страны примут участие в конкурсе
Уже все страны-участницы определились со своими представителями. Конкурсные песни и видеоклипы на них можно увидеть на официальном YouTube-канале Евровидения, пишет Знай.
Главная сцена Евровидения-2017 расположится в Международном выставочном центре в Киеве. В первом полуфинале, который пройдет 9 мая, примут участие:
Австралия — Isaiah с песней «Do not Come Easy»
Азербайджан — DiHaj с песней «Skeletons»
Албания — Lindita с песней «World»
Бельгия — Blanche с песней «City Lights»
Армения — Artsvik с песней «Fly With Me»
Греция — Demy с песней «This is Love»
Грузия — Tamara Gachechiladze с песней «Keep The Faith»
Исландия — Svala с песней «Paper»
Кипр — Hovig с песней «Gravity»
Латвия — Triana Park с песней «Line»
Молдова — Sunstroke Project с песней «Hey Mamma»
Польша — Kasia Moś с песней «Flashlight»
Португалия — Salvador Sobral с песней «Amar Pelos Dois»
Словения — Omar Naber с песней «On My Way»
Финляндия — Norma John с песней «Blackbird»
Чехия — Martina Bárta с песней «My Turn»
Черногория — Slavko Kalezić с песней «Space»
Швеция — Robin Bengtsson с песней «I Can not Go On»
Второй полуфинал конкурса состоится 11 мая. В этот вечер на сцене будут выступать:
Австрия — Nathan Trent с песней «Running On Air»
Беларусь — Naviband с песней «Story of My Life»
Болгария — Kristian Kostov с песней «Beautiful Mess»
Дания — Anja с песней «Where I Am»
Эстония — Koit Toome and Laura с песней «Verona»
Израиль — IMRI с песней «I Feel Alive»
Ирландия — Brendan Murray с песней «Dying to Try»
Литва — Fusedmarc с песней «Rain Of Revolution»
БЮР Македония — Jana Burčeska с песней «Dance Alone»
Мальта — Claudia Faniello с песней «Breathlessly»
Нидерланды — OG3NE с песней «Lights and Shadows»
Норвегия — JOWST с песней «Grab The Moment»
Россия — Julia Samoylova с песней «Flame is Burning» (запрещен въезд в Украину)
Румыния — Ilinca ft. Alex Florea с песней «Yodel It!»
Сан Марино — Valentina Monetta and Jimmie Wilson с песней «Spirit of the Night»
Сербия — Tijana Bogićević с песней «In Too Deep»
Венгрия — Joci Pápai с песней «Origo»
Хорватия — Jacques Houdek с песней «My Friend»
Швейцария — Timebelle с песней «Apollo»
Grand Final конкурса пройдет 13 мая. Кроме двадцати победителей двух полуфиналов, в финальной части обязательно выступит представитель страны-победительницы прошлого Евровидения – Украины. А также автоматически в финал проходят представители стран «Большой пятерки».
Итак, уже известные участники финала:
Великобритания — Lucie Jones с песней «Never Give Up On You»
Испания — Manel Navarro с песней «Do It For Your Lover»
Италия — Francesco Gabbani с песней «Occidentali’s Karma»
Германия — Levina с песней «Perfect Life»
Украина — O.Torvald с песней «Time»
Франция — Alma с песней «Requiem»
Как сообщила генеральный директор компании «Пилот» — официального туроператора Евровидения 2017 – Елена Корчинская, все официальные делегации стран-участниц Евровидения уже забронировали номера в гостиницах Киева.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Евровидение, конкурс
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