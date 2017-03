Известны представители всех стран-участниц Евровидения-2017

27.03.2017 21:00

В этом году в Киев приедет рекордное количество участников Евровидения. 43 страны примут участие в конкурсе

Уже все страны-участницы определились со своими представителями. Конкурсные песни и видеоклипы на них можно увидеть на официальном YouTube-канале Евровидения, пишет Знай.

Главная сцена Евровидения-2017 расположится в Международном выставочном центре в Киеве. В первом полуфинале, который пройдет 9 мая, примут участие:

Австралия — Isaiah с песней «Do not Come Easy»

Азербайджан — DiHaj с песней «Skeletons»

Албания — Lindita с песней «World»

Бельгия — Blanche с песней «City Lights»

Армения — Artsvik с песней «Fly With Me»

Греция — Demy с песней «This is Love»

Грузия — Tamara Gachechiladze с песней «Keep The Faith»

Исландия — Svala с песней «Paper»

Кипр — Hovig с песней «Gravity»

Латвия — Triana Park с песней «Line»

Молдова — Sunstroke Project с песней «Hey Mamma»

Польша — Kasia Moś с песней «Flashlight»

Португалия — Salvador Sobral с песней «Amar Pelos Dois»

Словения — Omar Naber с песней «On My Way»

Финляндия — Norma John с песней «Blackbird»

Чехия — Martina Bárta с песней «My Turn»

Черногория — Slavko Kalezić с песней «Space»

Швеция — Robin Bengtsson с песней «I Can not Go On»

Второй полуфинал конкурса состоится 11 мая. В этот вечер на сцене будут выступать:

Австрия — Nathan Trent с песней «Running On Air»

Беларусь — Naviband с песней «Story of My Life»

Болгария — Kristian Kostov с песней «Beautiful Mess»

Дания — Anja с песней «Where I Am»

Эстония — Koit Toome and Laura с песней «Verona»

Израиль — IMRI с песней «I Feel Alive»

Ирландия — Brendan Murray с песней «Dying to Try»

Литва — Fusedmarc с песней «Rain Of Revolution»

БЮР Македония — Jana Burčeska с песней «Dance Alone»

Мальта — Claudia Faniello с песней «Breathlessly»

Нидерланды — OG3NE с песней «Lights and Shadows»

Норвегия — JOWST с песней «Grab The Moment»

Россия — Julia Samoylova с песней «Flame is Burning» (запрещен въезд в Украину)

Румыния — Ilinca ft. Alex Florea с песней «Yodel It!»

Сан Марино — Valentina Monetta and Jimmie Wilson с песней «Spirit of the Night»

Сербия — Tijana Bogićević с песней «In Too Deep»

Венгрия — Joci Pápai с песней «Origo»

Хорватия — Jacques Houdek с песней «My Friend»

Швейцария — Timebelle с песней «Apollo»

Grand Final конкурса пройдет 13 мая. Кроме двадцати победителей двух полуфиналов, в финальной части обязательно выступит представитель страны-победительницы прошлого Евровидения – Украины. А также автоматически в финал проходят представители стран «Большой пятерки».

Итак, уже известные участники финала:

Великобритания — Lucie Jones с песней «Never Give Up On You»

Испания — Manel Navarro с песней «Do It For Your Lover»

Италия — Francesco Gabbani с песней «Occidentali’s Karma»

Германия — Levina с песней «Perfect Life»

Украина — O.Torvald с песней «Time»

Франция — Alma с песней «Requiem»

Как сообщила генеральный директор компании «Пилот» — официального туроператора Евровидения 2017 – Елена Корчинская, все официальные делегации стран-участниц Евровидения уже забронировали номера в гостиницах Киева.

Источник: https://politeka.net

Теги: Украина